Soges pronta alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan

Soges, società attiva nella gestione diretta di strutture ricettive di pregio - 4 stelle o residenze d’epoca localizzate in zone del territorio toscano, ha fatto domanda alla Borsa Italiana per la pre-ammissione sul mercato Euronext Growth Milan.

Andrea Galardi, co-founder e amministratore delegato di Soges Group, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di quotarci sul mercato Egm perchè siamo convinti che questo percorso fondato sui principi di trasparenza, solidità ed efficienza sia la scelta ottimale per contribuire ad accelerare il nostro percorso di crescita nel settore dell’Ho.Re.Ca, punto di forza dell’economia reale del Paese. Crediamo nel valore aggiunto e nei benefici insiti in questa operazione, che rafforzeranno la nostra proposta sul mercato. Il nostro obiettivo è aprirsi ad una rete di partner che credono nel nostro progetto basato su un business model semplice, scalabile ed efficace, in un settore in forte crescita e ricco di opportunità, ma stanco e bisognoso di operatori solidi e professionali. Combinando il fascino delle dimore storiche di pregio con la ricchezza culturale e paesaggistica del territorio, Place of Charme trasmette l’autentico lifestyle del luogo e punta a offrire soggiorni immersivi e autentici. Con una solida traiettoria di crescita, supportata da un aumento costante dei risultati economico-finanziari, siamo pronti a portare la nostra visione e il nostro impegno per l’eccellenza e l’italianità che costituiscono il nostro valore aggiunto. Con quest’operazione puntiamo a crescere acquisendo nuove strutture in gestione per esportare la nostra filosofia di accoglienza basata su experience e territorio non solo in Toscana, anche in tutta Italia”.

Il modello operativo di Soges è principalmente quello della gestione di strutture ricettive condotte in locazione/affitto, con il focus di ottimizzarne i risultati economici, rafforzare la brand reputation e migliorare le performance operative di ogni singola struttura grazie all’applicazione di un modello di pricing dinamico, all’elevata digitalizzazione e al personale qualificato degli hotel.

La società opera sul mercato con il brand Place of Charme, che rappresenta 7 delle 8 strutture in gestione, tutte situate in Toscana tra Firenze e il territorio del Chianti. Inoltre, il gruppo gestisce anche il Park Hotel Chianti.