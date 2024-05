Sojern lancia in Europa le soluzioni Guest Experience per gli albergatori

Saranno presto disponibili anche in Europa le soluzioni Guest Experience di Sojern per gli hotel. Il lancio inizierà in Spagna, Italia, Regno Unito, Irlanda, e, a seguire, Francia e Portogallo.

Le soluzioni di Sojern includono: AI Smart Concierge, strumento che automatizza più di 500 risposte alle domande più comuni degli ospiti via Sms, Facebook Messenger, WhatsApp e Chatbot del sito web, consentendo al personale di dare priorità alle interazioni faccia a faccia e raccogliendo al contempo dati preziosi sui desideri e le esigenze degli ospiti; Reputation Manager, che consente agli albergatori di raccogliere e gestire in modo efficiente i feedback attraverso l’Intelligenza artificiale; Guest Marketing Suite, che permette agli albergatori di coltivare relazioni reali con gli ospiti utilizzando efficacemente e-mail, Sms, WhatsApp e chat durante l’intera esperienza dalla prenotazione, il soggiorno e oltre.

“La crescente aspettativa di esperienze personalizzate rappresenta una sfida per gli hotel, che spesso devono fare i conti con carenze di personale. Siamo entusiasti di lanciare in Europa le nostre Guest Experience Solutions, dando agli albergatori la possibilità di andare oltre la prenotazione e ampliando la nostra offerta come piattaforma di marketing end-to-end. La Travel Marketing Platform di Sojern consente un coinvolgimento costante con il cliente prima, durante e dopo il soggiorno, grazie a una tecnologia all’avanguardia - spiega Giulio Farinelli, senior manager Hospitality di Sojern -. Ci impegniamo a fornire soluzioni innovative per il settore dei viaggi sfruttando i dati, l’AI e la tecnologia per ottenere risultati di grande impatto. Grazie alle nostre Guest Experience Solutions, analizziamo, unifichiamo e mettiamo in azione dati provenienti da diversi sistemi di gestione e marketing alberghieri, potenziando le nostre connessioni nel settore dell’ospitalità”.