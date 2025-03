Sojern lancia un nuovo servizio di email marketing per gli albergatori

Un nuovo servizio di email marketing completamente gestito è la nuova proposta creata da Sojern per gli albergatori, all’interno della sua offerta multicanale Commission. Questa soluzione, all’avanguardia nel settore, semplifica il marketing, rendendo più facile l’aumento delle prenotazioni dirette, fidelizzando gli ospiti e riducendo la dipendenza dalle agenzie di viaggio online.

Le campagne email sono uno strumento importante per gli albergatori per coinvolgere i viaggiatori e fidelizzarli in ogni fase. Tuttavia, i vincoli di tempo, competenza e budget spesso limitano la capacità degli albergatori di gestire campagne e-mail efficaci.

Ora gli albergatori possono collaborare con Sojern per realizzare campagne email ad alte prestazioni senza dover ricorrere alle loro risorse interne. Alimentato dalla piattaforma di marketing AI di Sojern, questo nuovo servizio, completamente gestito, combina la Guest Marketing Suite di Sojern con l'esperienza di email designer e copywriter per garantire la creazione, la distribuzione, le prestazioni e la misurazione delle campagne.