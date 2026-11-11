Spagna: al via la battaglia legale degli hotel contro Booking.com

Parte il primo round della battaglia legale degli hotel spagnoli contro Booking.com. Una querelle che va avanti da tempo e che ora arriva nelle aule di giustizia.

Come riporta preferente.com, il nodo del contendere è sempre lo stesso, ovvero le condizioni commerciali imposte dalla piattaforma. Ora in Spagna due hotel indipendenti hanno intentato una causa contro la piattaforma presso la Sezione Commerciale del Tribunale di primo grado di Barcellona. La richiesta è di due milioni di euro di risarcimento per i danni derivati dalla cosiddetta ‘parity rate’, ad oggi non più applicabile. La clausola prevedeva il divieto per la struttura di vendere a un prezzo più basso rispetto a quello pubblicato su Booking.com su qualsiasi altro canale.

Secondo il portale di informazione trade spagnolo, questo sarebbe solo il primo passo di una disputa che vedrà unirsi centinaia di altri hotel, spagnoli ma non solo.

In Spagna, i promotori dell’azione legale ritengono che la maggior parte delle cause verrà avviata la prossima primavera, con una richiesta risarcitoria complessiva stimata intorno ai 400 milioni di euro.