Spark by Hilton debutta a Milano con un hotel vicino a Linate

Apre domani, a pochi passi da Linate, l’hotel che segna il debutto in Italia del brand Spark by Hilton. La struttura, frutto dell’accordo con Ele Spa, si trova a sette minuti circa a piedi dall’aeroporto e dalla stazione della metropolitana, con accesso diretto alla città.

Spark by Hilton Milan Linate Airport nasce intorno a un concetto di comfort evoluto, con ambienti contemporanei e funzionali. Realizzato con Relabor dispone di 110 camere, tutte caratterizzate da un design ispirato alla natura e ai colori caldi della terra, scelti per creare un’atmosfera accogliente e contemporanea: ogni ambiente è pensato per offrire un equilibrio tra comfort e funzionalità.