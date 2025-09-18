Sports Illustrated aprirà un urban resort a Chicago

Dopo l’esperienza di successo in Repubblica Dominicana, Sports Illustrated Resorts punta il mirino sugli Stati Uniti per i suoi primi indirizzi urban. Il brand, nato nel 2023 da una partnership tra Sports Hospitality Ventures e il gruppo editoriale Travel + Leisure Co., ha annunciato l’arrivo nel 2026 a Chicago, nel celebre quartiere di Loop.

La struttura prenderà vita dalla conversione del Virgin Hotel Chicago. Al suo interno, anticipa Travel Weekly, 250 camere, un nuovo salone e un centro fitness, una caffetteria, un ristorante e un bar.

Il design e gli interni renderanno omaggio alla cultura sportiva della città e ai successi delle sue squadre di football, baseball e hockey.

Oltre a Chicago, nel mirino del marchio ci sarebbero anche Tuscaloosa, in Alabama; e Nashville, nel Tennessee.

La pipeline di Sports Illustrated Resorts segna un’evoluzione rispetto al progetto iniziale, maggiormente focalizzato sulle città universitarie e le loro vivaci fanbase. Ora, il brand guarda a un turismo sportivo maturo e in cerca di esperienze di valore.