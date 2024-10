Continua il percorso di crescita di St. Regis, il brand luxury di Marriott, che ha appena raggiunto la soglia delle 60 strutture con l’apertura in Cina dello St. Regis on the Bund, a Shanghai. Con 192 camere, di cui 123 suite, la struttura si caratterizza per lo stile Art Deco, con arredi e mobili che traggono ispirazione dalla Shanghai degli anni ’20. All’interno ci sono inoltre 72 opere originali di famosi artisti cinesi. Situato in uno dei quartieri storici della città, offre ai suoi ospiti splendide una vista mozzafiato sul fiume Huangpu e sullo skyline di Pudong.

Il marchio St. Regis, come scrive TopHotelNews, è nato nel 1904 per volontà di John Jacob Astor, che ha aperto a New York il suo primo hotel. Le prossime aperture includono lo St. Regis Al Mouj Muscat Resort in Oman, con 269 camere, cinque ristoranti e un porto turistico con 360 posti barca. Seguirà, nei prossimi mesi, l’inaugurazione del St. Regis Cap Cana Resort and Residences in Repubblica Dominicana, sulla costa orientale del Paese, con accesso alla spiaggia. Si rafforzerà anche il presidio cinese grazie a un’altra new entry: il St. Regis Shenzhen Bao’an, nella provincia cinese del Guangdong.

All’inizio del 2025, poi, si aggiungerà al portafoglio del brand un altro resort St. Regis, che aprirà nell’isola caraibica di Aruba, sulla Eagle Beach; avrà 252 camere e numerose terrazze e piscine. In Europa sono previste due new entry, a Londra e Belgrado.