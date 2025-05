St. Regis in Repubblica Dominicana, primo resort a Punta Cana

St. Regis Hotels & Resorts ha aperto la sua prima struttura nella Repubblica Dominicana, nell’enclave esclusiva di Cap Cana, a Punta Cana. L’architettura dell’hotel è stata progettata da Acebal Canney Arquitectos & Asociados , mentre il design degli interni è di Crafted by Chapi Design.

Come riporta Hosteltur, il St. Regis Cap Cana, situato a breve distanza dall’aeroporto internazionale di Punta Cana e a un’ora dall’aeroporto internazionale di La Romana, dispone di 200 camere, tra cui 36 suite swim-up e una suite presidenziale di 600 metri quadrati. Il resort dispone di quattro piscine, tra cui spazi esclusivi riservati agli adulti e aree per famiglie, nonché di un esclusivo Kids and Youth Club, il tutto completato dal servizio di maggiordomo St. Regis.

Il St. Regis Cap Cana ospita nove ristoranti, una spa con 14 sale per trattamenti e un centro fitness. Offre inoltre 650 metri quadrati di spazi per eventi, tra cui l’Hibiscus Terrace all’aperto, la John Jacob Astor Boardroom e una sala da ballo.

Fuori dall’hotel, gli amanti del golf potranno godere della vicinanza del campo Punta Espada, un campo da golf firmato Jack Nicklaus.

“Siamo entusiasti di aprire il St. Regis Cap Cana Resort, portando per la prima volta l’eleganza senza tempo di St. Regis nella Repubblica Dominicana - ha affermato George Fleck, vicepresidente senior di St. Regis Hotels & Resort -. Mentre continuiamo ad espanderci nelle destinazioni turistiche più ambite al mondo, con l’intenzione di raddoppiare il nostro portfolio di resort nel prossimo decennio, il St. Regis Cap Cana Resort esemplifica la nostra visione di creare soggiorni che uniscano la tradizione alla raffinatezza contemporanea”.