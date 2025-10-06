‘Staff House’: pubblicato il decreto attuativo per gli affitti agevolati

Il decreto attuativo relativo alla misura “Staff House” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La misura prevede un finanziamento complessivo di 120 milioni di euro, di cui 54 milioni destinati a interventi sugli immobili e 66 milioni in contributi per sostenere i costi di locazione. “Questo intervento rappresenta un passo significativo verso il supporto dei lavoratori del settore, contribuendo a rendere più sostenibili i costi degli affitti”, spiega in una nota il Ministero del Turismo.

Il prossimo passaggio sarà quello di per redigere gli avvisi pubblici, permettendo così la presentazione delle domande e l’erogazione delle risorse nel più breve tempo possibile. “Questa misura di housing sociale prevede agevolazioni per investimenti che variano da 500 mila a 5 milioni di euro per la riqualificazione e l’ammodernamento degli immobili destinati al personale, oltre a contributi diretti alla spesa dei canoni di locazione fino a 3mila euro all'anno per posto letto - sottolinea il ministro Daniela Santanchè -. Così, il Governo Meloni conferma la sua attenzione verso i lavoratori, che sono la vera spina dorsale della nostra nazione.”