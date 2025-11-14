Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decreto del Direttore Generale che definisce termini, modalità e procedure operative per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, le cosiddette staff house. Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni di euro per tre anni, 2025, 2026 e 2027.

“Un intervento concreto, senza precedenti, per sostenere imprese e lavoratori e rafforzare la competitività dell’offerta turistica italiana” ha commentato il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

La presentazione delle domande avviene tramite la piattaforma telematica di Invitalia e per questa annualità sarà possibile iscriversi dalle ore 12.00 del 21 novembre fino alle ore 17.00 del 19 dicembre.