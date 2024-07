Il motel sta vivendo negli Stati Uniti una seconda giovinezza. Un articolo del NY Times evidenzia infatti la rinascita di quella forma di ‘albergo per motorizzati’ che contribuì al fenomeno della nascita del viaggio on the road. Decisiva la stagione del Covid e il vantaggio di andare in camera senza vedere nessuno. Tanto che ora diverse strutture riaprono e si rinnovano, come si legge su La Repubblica.

Sarebbero infatti sempre più giovani a scegliere il motel per gli spostamenti attraverso gli Stati Uniti, mentre gli anziani, che con quei motel sono cresciuti, li snobbano. Sessant’anni fa, nel 1964, al massimo della popolarità, i motel negli Stati Uniti erano più di 61 mila, nati con la realizzazione del sistema autostradale dell’Interstate system.

Adesso i motel si sono ridotti a un quinto ma rivivono alimentati dai social. Le pagine su Instagram che celebrano i design delle nuove catene di hotel hanno centinaia di migliaia di follower. La pandemia ha cambiato il modo in cui i viaggiatori vedono questi hotel mordi e fuggi. Rispetto agli alberghi tradizionali, offrono maggiore privacy. Mancando la lobby, prendi le chiavi e te ne vai nella tua camera senza vedere nessuno. Non ci sono ascensori o sale comuni. Soltanto il parcheggio, una scala, il corridoio.

Fino a circa dieci anni fa, i motel si erano ridotti a dodicimila. Alcune compagnie hanno rilevato le strutture e le hanno rimodernate, racconta il New York Times, come Nomada Group che ha acquisto lo Skyview di Los Angeles per quasi due milioni nel 2016, trasformandolo in una struttura con una vista sui vigneti. Alcuni motel si sono dotati di ristorante.

Catene operano a Saratoga Springs, a Nantucket, e a Portland. Il Downtowner è diventato Spa City Motor Lodge, per sottolineare l’origine del motel. E poi il Drifter Hotel di New Orleans con un resort in stile un po’ retrò. E ancora, The Ozarker Lodge, nel Missouri, circondato dalle Ozark Mountains, il Vagabond Hotel di Miami, rimodernato completamente, oppure il Motel Inn, a San Luis Obispo, inaugurato nel 1925.