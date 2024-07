Statuto si aggiudica il Six Senses Ibiza e il Six Senses Londra

Il Gruppo Statuto si aggiudica altri due Six Senses. La società immobiliare, infatti, ha acquisito il Six Senses Ibiza, sul quale aveva già messo gli occhi da tempo e il Six Senses Londra.

La società di Giuseppe Statuto ha pagato a The Whiteley 180 milioni di sterline (211,6 milioni di euro) per l’hotel londinese da 109 stanze. Six Senses London aprirà nel 2025 dopo un restauro art deco all’interno dell’ampio building e comprenderà anche 14 residenze lusso. Gli ex magazzini Whiteley comprendono anche service apartment, negozi, ristoranti, cinema e altre venue.

Passando in territorio spagnolo, invece, la società di real estate italiana ha finalizzato l’acquisizione di Six Senses Ibiza dal private equity Capital Partners.