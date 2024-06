Staybridge Suites cresce in Europa, le nuove aperture previste

Staybridge Suites, il brand del portafoglio IHG Hotels & Resorts dedicato ai soggiorni lunghi, ha avviato un piano di espansione in Europa annunciando tre accordi per nuove aperture a Budapest, Anversa e Belfast.

La prima struttura a essere inaugurata sarà lo Staybridge Suites Antwerp, in Belgio, che verrà lanciato in collaborazione con Borealis Hotel Group alla fine del 2026 e metterà a disposizione dei clienti 99 camere. L’hotel sarà il primo Staybridge nel Paese e sarà situato vicino alla stazione ferroviaria della città.

Nel 2027 allo Staybridge belga si unirà quello di Budapest, un hotel da 152 unità nella capitale ungherese come parte del nuovo sviluppo ad uso misto Parkside del Gruppo UDI. La struttura, spiega TopHotelNews, opererà in base a un accordo di franchising con Mogotel Hotel Group. E per la fine del 2027 è previsto lo Staybridge Belfast da 132 camere, parte dello sviluppo di Bedford Yard nel centro della città. Questo sarà il quarto hotel IHG di proprietà del Gruppo Andras.

I nuovi acquisti si inseriscono in un programma di apertura già intenso per Staybridge, che lo vede diffondersi in tutta l’Europa continentale con una pipeline di nove hotel da aggiungere a un portafoglio già aperto di dieci strutture. Lo scorso novembre a Cannes è stato aperto il primo Staybridge francese, da 81 camere.