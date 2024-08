Dopo il lancio e la promozione, dopo i webinar e gli incontri dedicati con i reparti booking, gli operatori confermano l’aumento delle richieste, da parte del mercato italiano, per Sun Siyam Romance, il primo resort maldiviano ‘Adults Only’ del Gruppo Sun Siyam Resorts, accolto con grande interesse e attenzione dal mercato italiano.

Situato su una delle tre isole tropicali dove sorge Sun Siyam Olhuveli, questo 5 stelle è esclusivamente riservato a un pubblico adulto, in particolare alle coppie, agli sposi in luna di miele e a chi desidera rinnovare i voti o celebrare anniversari importanti: una vera e propria isola a parte, con sistemazioni e servizi dedicati a chi viaggia in due.

Camere e servizi

Si trova nell’Atollo di Male Sud - a solo 45 minuti via mare dalla capitale - su un’isola con spiaggia di sabbia bianchissima e una grande laguna adatta per lo sport. Offre 111 camere dotate di ogni comfort tra Beach Villa with Pool e Water Villa with Pool, tutte con letto king size di forma rotonda. Tutte le camere sono disposte per osservare l’alba o il tramonto. Sull’isola, gli ospiti possono scegliere tra ben sette opzioni tra ristoranti e bar, dove non mancano ristoranti di specialità come il giapponese Teppanyaki, oltre al servizio in camera 24/7. La Blue Spa propone trattamenti e massaggi e a disposizione degli ospiti ci sono sauna e bagno turco.