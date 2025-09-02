Sun Siyam rivoluziona il brand ispirandosi alla cultura delle Maldive

In occasione dei suoi 35 anni di operatività Sun Siyam investe nel marchio introducendo un nuovo messaggio di brand, ‘The Home of the Maldivian Spirit’, a rafforzare il posizionamento del gruppo come uno dei resort operator più rappresentativi della cultura delle Maldive. Le strutture del gruppo sono state suddivise in tre collezioni distinte: Luxury, Privé e Lifestyle.

A guidare la Luxury Collection è Sun Siyam Iru Fushi, che offre esclusività premium. I resort della Lifestyle Collection sono, invece, Sun Siyam Olhuveli e Siyam World, strutture dal ricco ventaglio di attività e intrattenimento e con na vasta gamma di esperienze per famiglie, coppie e gruppi di amici. Privé Collection, invece, raccoglie rifugi intimi ed esclusivi per chi ama lo stile “pieds nus”, dove la privacy e il comfort su misura sono prioritari.

“Questo - commenta Deepak Booneady, Chief Executive Officer - non è un rebrand di immagine, riguarda l’intera esperienza. Parla di autenticità culturale, di ospitalità consapevole e della creazione di momenti che ispirano felicità. Abbiamo la più ampia scelta di accomodation e il piano all-inclusive più generoso di tutta la regione, e ora le nostre Signature Experiences: stiamo tracciando la strada per il futuro del viaggio alla Maldive”.

Le nuove esperienze

Le Signature Experiences sono state pensate per arricchire il soggiorno con la cultura e la creatività maldiviana. Gli ospiti possono immergersi in Maldivian Roots, percorsi culinari e culturali che ogni settimana celebrano la tradizione attraverso racconti e sapori. Oppure possono prenotare Insta Villa, il primo studio fotografico overwater delle Maldive. O vivere l’atmosfera vibrante del Sun Siyam Beach Club, dove i pomeriggi di relax si trasformano in serate di musica e danza. E ancora Wow Welcome, il cerimoniale che accoglie gli ospiti in arrivo nei resort, Hidden Treasure, una divertente caccia al tesoro, il percorso gastronomico Plant Based Bliss o il romantico Moonlit Cinema.

“Quando abbiamo fondato Sun Siyam nel 1990 e aperto il primo resort nel 1998 - racconta Ahmed Siyam Mohamed, fondatore, proprietario e managing director del gruppo - il nostro obiettivo era semplice: condividere con il mondo il calore delle nostre isole e della nostra gente. La trasformazione di oggi conserva quella stessa anima, aprendoci però all’innovazione per incontrare le nuove generazioni di viaggiatori dall’animo libero”.

La nuova identità del brand si esprime coerente in ogni punto di contatto, dal nuovo sito sunsiyam.com alla stampa, al digitale, fino all’esperienza degli ospiti, con un look fresco, inconfondibilmente maldiviano e al tempo stesso contemporaneo e consapevole.