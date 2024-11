Sun Syiam Resorts: arriva la formula all inclusive 24/24

Debutta da questo mese la formula all inclusive 24/24 in tutte le strutture di Sun Siyam Resorts. Una new entry che consente agli ospiti l’accesso 24 ore su 24 a ristoranti, bevande, attività e intrattenimento.

“Il nuovo piano è stato lanciato in seguito al successo dell'all-inclusive premium 24/24 di Siyam World, che ha posto le basi per l’espansione di questa formula in tutti i resort – spiega la società in una nota -. Gli ospiti possono gustare pasti gourmet in numerosi ristoranti, bevande e dedicarsi a un'ampia selezione di attività, tutto incluso. Dagli snorkeling safari e crociere con i delfini alla pesca al tramonto ai crediti per la spa o sport acquatici: le numerose esperienze soddisfano ogni tipologia di viaggiatore, sia che cerchi relax, avventura o entrambi. Inoltre, grazie all’ampia gamma di tipologie di sistemazione alle Maldive, gli ospiti possono personalizzare il loro soggiorno come preferiscono”.

Le attività comprese nell’esperienza all-inclusive variano secondo i resort.