La mancanza di turisti russi non è più un problema per Talea Collection, il gruppo che conta in Puglia su quattro strutture up level tra hotel e masserie a gestione diretta: “Nuovi protagonisti si affacciano sul mercato - conferma il general manager Andrea Sabato -, come ad esempio i georgiani e i polacchi, che stanno riempiendo lo spazio vuoto lasciato dai russi. Turisti che spesso viaggiano in gruppi familiari anche numerosi e che cercano sul nostro territorio esperienze autentiche, all’insegna delle eccellenze paesaggistiche, culturali e gastronomiche”.

Per quanto riguarda, invece, i mercati extraeuropei, continua di pari passo la corsa del mercato statunitense, che resta saldamente ai vertici della classifica dei bacini emissori per Talea Collection, seguito dalla componente britannica e da quella francese. “Anche per loro il food è un elemento essenziale della vacanza: le cooking class in masseria sono sempre tra le esperienze più richieste, insieme alle gite in barca o alle uscite di pesca”.

Ma non finisce qui: la clientela del gruppo si fa, infatti, sempre più composita e ora è arrivata a includere anche i Paesi sudamericani: “Stanno crescendo a ritmo serrato le prenotazioni da Argentina e Brasile - conferma Sabato -, cui si aggiungono quelle da Australia e Canada”.