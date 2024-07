Il Vertice del G7 che si è tenuto dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, nel comune di Fasano in Puglia, ha condizionato l’incoming pugliese di quasi tutto il mese. A spiegarlo è Andrea Sabato, general manager di Talea Collection: “La presenza di un appuntamento così importante in Puglia - sostiene - ha frenato la politica dei grandi eventi, in quanto gli organizzatori hanno preferito altre regioni alla nostra. Di conseguenza il congressuale ne ha risentito”.

Gli hotel pugliesi hanno sofferto sia nelle date precedenti, sia in quelle immediatamente successive il G7 anche per la componente leisure: “Nella settimana del G7 - racconta Sabato - le limitazioni agli spostamenti hanno scoraggiato i visitatori: le vie di accesso al mare e ai siti turistici erano supercontrollate, le spiagge erano vuote”.

Sabato non nasconde, però, anche l’effetto positivo sul lungo termine di un evento di dimensioni mondiali come il G7: “Il boomerang promozionale si è attivato da subito non solo per tutta la Puglia, ma anche più specificamente per la Valle d’Itria: se giugno ha faticato un po’, il resto della stagione è in linea con lo scorso anno e, inoltre, ci aspettiamo un buon ritorno d’immagine per il futuro”.