Teritoria compie 50 anni: le new entry italiane

Debutta la nuova guida 2025 di Teritoria, che quest’anno festeggia i 50 anni di attività. L’associazione, nata nel 1975 in Francia, vuole infatti coinvolgere alberghi e ristoranti che rappresentino un’ospitalità autentica, profondamente radicata nel territorio, in cui gli scambi e le relazioni umane siano in primo piano.

Dallo scorso anno, inoltre, il rebrandig ha portato Teritoria ad essere una société à mission con l’obiettivo di preservare la biodiversità attraverso progetti di finanziamento in collaborazione con enti agroforestali e condurre la community verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.

Proprio quest’ultimo impegno è stato cruciale nella definizione della community 2025 e nella selezione delle nuove maison. Tutti gli albergatori e ristoratori che fanno parte di Teritoria devono, infatti, aver conseguito, o programmato entro la metà di quest’anno, il calcolo della loro impronta di carbonio e fissato degli obiettivi di riduzione attraverso lo strumento clorofil e aver anche valutato il livello di qualità della vita sul posto di lavoro con l’innovativo Peace & Work. Due ‘soluzioni’ lanciate e promosse dal gruppo majorian che per i membri di Teritoria sono determinanti ai fini dell’appartenenza alla community.