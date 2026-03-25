Terrinoni, VOIhotels: “La stagione subirà conseguenze per il costo dell’energia”

”Al momento dello scoppio della guerra in Medio Oriente noi viaggiavamo complessivamente con il +15% rispetto all’anno scorso. Allo stato attuale non vedo grossi sintomi di arretramento, anche se alcune destinazioni hanno avuto dei crolli di vendita importanti”. Così Paolo Terrinoni ad di VOIhotels, la divisione alberghiera del Gruppo Alpitour.

“Penso sia ancora molto presto per fare previsioni, certo che se questa situazione continuerà delle conseguenze ci saranno - ha spiegato -. Mi riferisco, ad esempio, al costo dell’energia, che impatterà su tutta la parte organizzativa della stagione alberghiera”.

Terrinoni ha sottolineato la crescita della linea luxury VRetreats che, ha detto al Summit sull’hôtellerie di Pambianco, “contribuisce per circa 70 milioni di euro a un fatturato registrato nel 2025 di circa 214 milioni per l’intera divisione alberghiera”. I numeri indicano un incremento dell’8% del fatturato e del 20% dell’ebitda rispetto all’anno precedente (a parità di perimetro), con il 92% della clientela che proviene da mercati internazionali. L’obiettivo - ha ribadito Terrinoni - è continuare a crescere e ampliare l’esperienza di VRetreats raggiungendo le 15 strutture entro il 2027.