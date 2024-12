The Begin Hotels, al via le selezioni per l’Academy di formazione

Dopo il successo delle precedenti edizioni, The Begin Hotels è in procinto di dare avvio alla nuova edizione della The Begin Academy con l’obiettivo di accompagnare 15 giovani nel loro percorso di formazione e inserimento nel mondo del lavoro come front office manager. Con il supporto della Digital Business School w.academy partirà infatti tra poche settimane il master in front office management.

“The Begin Hotels si conferma lungimirante: organizzare una Talent Academy in ambito turistico è attualmente la migliore soluzione per intercettare giovani, garantire loro una formazione adeguata e consentire di vivere un’esperienza pratica in azienda - spiega Matteo Bartoloni, coordinatore scientifico del Master e presidente Manager Turismo -. Negli ultimi anni, grazie a percorsi di qualità come l’Academy The Begin, decine di talenti hanno avuto l’opportunità concreta di acquisire competenze e crescere professionalmente sotto la guida di manager esperti”.

I 15 talenti selezionati seguiranno un programma di crescita specifico di 28 settimane, composto da due fasi principali.

Il Master in front office management, con borsa di studio totale offerta dall’azienda, consentirà di acquisire non solo competenze tecniche specifiche del ruolo, ma anche elementi di accoglienza e introduzione ai valori fondamentali di The Begin.

Al termine del periodo formativo, l’azienda valuterà la possibilità di assunzione con percorsi di crescita ad hoc per le risorse ritenute meritevoli e ambassador del brand.

Il percorso, realizzato in collaborazione con w.academy – Business School, si basa su un approccio innovativo che combina flessibilità e interattività, grazie alla metodologia del liquid learning. Questa strategia formativa integra approcci complementari: la formazione on-demand, che consente allo studente di fruire dei contenuti secondo i propri tempi e modalità, e la formazione on the job che si svolge direttamente presso le strutture partner The Begin Hotels. Le selezioni sono già aperte.