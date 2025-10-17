The Begin Hotels festeggia 10 anni e apre un 5 stelle a Catania nel 2026

Il 2025 segna i 10 anni del gruppo marchigiano The Begin Hotels, fondato da Guido Guidi, che celebra il traguardo con tre nuove aperture a Ferrara, San Martino di Castrozza e Catania, con il primo 5 stelle a febbraio 2026. Il gruppo chiuderà l’anno con 18 milioni di euro di ricavi e una crescita media del 23% negli ultimi cinque anni.

“Siamo una collezione – spiega Guidi – ogni hotel ha un’anima unica, modellata sul carattere dei luoghi e delle persone. Il nostro è un lusso sussurrato, autentico e inclusivo”.

Con dieci boutique hotel a quattro stelle, The Begin punta su destinazioni meno battute. “Le Marche hanno bisogno di strutture modello – ha commentato il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli intervenuto alle celebrazioni – e The Begin è un orgoglio per il territorio”.