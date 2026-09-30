The Duke Milan, il nuovo hotel Curio Collection by Hilton in Stazione Centrale a Milano

Grandi Stazioni Retail e Pacini Group hanno annunciato che il nuovo hotel di lusso in realizzazione all'interno della Stazione Centrale di Milano entrerà a far parte di Curio Collection by Hilton, il brand di Hilton dedicato a hotel dal carattere distintivo. La struttura si chiamerà The Duke Milan, Curio Collection by Hilton.

L’investimento complessivo ammonta a 11 milioni di euro, di cui il 60% di Grandi Stazioni Retail e il 40% da parte di Pacini Group.

La struttura si svilupperà su 2.546 mq e offrirà 44 camere, oltre a una palestra e una meeting room. La fine dei lavori è prevista per l’autunno del 2027; tuttavia, già nel corso di questo autunno sarà ultimata la “camera campione”, che svelerà in anteprima il design e l'eleganza degli spazi. Firmato da Studio Marco Piva, il progetto di interior design dialogherà con la monumentalità della Stazione Centrale.

Pensato per viaggiatori business e leisure, The Duke Milan punta a diventare un riferimento per i clienti internazionali. Alan Mantin, vicepresidente per lo sviluppo per l'Europa meridionale di Hilton racconta: ”L'Italia resta un mercato di crescita strategico per Hilton e siamo lieti di collaborare con Pacini Group per portare Curio Collection by Hilton in questa destinazione davvero unica. The Duke Milan rappresenta un'opportunità eccezionale per far scoprire agli ospiti uno dei principali snodi di viaggio di Milano, attraverso un hotel che celebra il carattere, la storia e l'energia della città. Con la domanda di soggiorni unici e ispirati al territorio in continua crescita, l'hotel offrirà un'esperienza di soggiorno distintiva, ampliando ulteriormente il portafoglio sempre più ricco di marchi collection di Hilton in Italia”.