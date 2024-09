The Hoxton sbarca a Firenze. A partire dal 2 dicembre la nuova proprietà italiana del brand di Ennismore inizia ad aprire le sue porte agli ospiti per un’esperienza esclusiva in anteprima.

Situato nel centro storico di Firenze The Hoxton è a pochi passi dai celebri monumenti della città, come il Duomo e la Galleria degli Uffizi, mentre la Fortezza da Basso, sede di Pitti Uomo, dista solo 10 minuti a piedi.

L’hotel dispone di 161 camere e introduce in Italia, a partire da marzo 2025, una nuova categoria di stanze: la “House”, un appartamento indipendente con tre camere da letto, cucina, soggiorno e cortile privato. La categoria House sarà disponibile anche presso The Hoxton, Edimburgo. Le camere dell'hotel sono distribuite su due edifici: un palazzo del XVI secolo, con la facciata originale e una maestosa arcata a volta, e un edificio progettato da Andrea Branzi negli anni '80, che offre un contrasto moderno con la sua facciata in legno a doghe e l'architettura minimale e lineare. Gli edifici sono collegati da un cortile all'aperto, con giardino in cui spicca una fontana a cascata, dove ci si potrà accomodare e mangiare all'aperto.

Le camere sono distribuite tra i due edifici e ognuna presenta design d’interni unici per rispecchiare l'architettura originaria. Alcune camere offrono vista sul Duomo, altre sono dotate di vasche da bagno all'aperto o terrazze panoramiche, mentre altre ancora sono su due livelli con un ampio soggiorno e una maestosa scala a chiocciola.

La struttura mette a disposizione anche una spaziosa lobby, un ristorante ispirato alla Riviera ligure, Alassio, che aprirà in primavera, l’enoteca Violetta per la sera e spazi dedicati agli eventi che offriranno atmosfere diverse per ogni occasione. Una cantina vinicola a volta (90 mq) nel seminterrato, con due sale comunicanti e un elegante bar. Al piano superiore, una terrazza panoramica riservata agli eventi privati (130 mq) con bar privato e vista mozzafiato sulla città. Anche il cortile sarà disponibile per eventi privati, offrendo uno spazio all'aperto per eventi speciali come sfilate di moda e matrimoni.