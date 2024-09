The Leading Hotels of the World: “Conquisteremo la fascia giovane altospendente”

La nuova clientele da conquistare è quella dei giovani altospendenti. Ne è convinta Deniz Omurgonulsen, vice president member experience The Leading Hotels of the World, che spiega come questa fascia di mercato cerchi esperienze instagrammabili sì, ma anche autentiche.

“I nostri hotel in Italia - sottolinea alla Luxury Hospitality Conference - sono perfetti per questa clientela, a caccia di valori distintivi. Per catturare la loro attenzione bisogna però essere molto flessibili anche nei servizi”.

E sul fronte del personale insiste su un aspetto: quello delle competenze. “Per accrescerle – spiega - diamo ai nostri dipendenti opportunità di formazione incrociata, facendo fare loro esperienze lavorative nelle nostre strutture, presenti in 80 Paesi. Dobbiamo dar loro la possibilità di vedere più realtà possibili, in modo da poter essere sufficientemente flessibili per accontentare la clientela, soprattutto quella più giovane”.