The Ritz-Carlton, primo safari camp in Kenya

The Ritz-Carlton apre il suo primo safari camp in Kenya, nella celebre Riserva del Masai Mara, uno degli angoli più spettacolari d’Africa.

Il Masai Mara Safari Camp, in apertura ad agosto, si affaccia sul fiume Sand e offre una vista privilegiata sulla Grande Migrazione, tra luglio e ottobre, quando milioni di animali attraversano la savana.

La struttura ospita 20 suite in tenda, sospese tra gli alberi con terrazze panoramiche, piscine a sfioro e spazi raffinati per un soggiorno in perfetta armonia con la natura. Ogni ospite è accompagnato da un Encholiek, figura masai che garantisce un servizio personalizzato.

La Presidential Suite, con quattro camere e ampi spazi interni ed esterni, è ideale per famiglie e gruppi. Il camp è pensato per essere sostenibile: energia solare, materiali locali e progetti a supporto della comunità. Il legame con il territorio è forte, grazie alla collaborazione con artigiani, guide e narratori masai. L’esperienza si completa con cucina africana gourmet, safari in Land Cruiser, voli in mongolfiera, benessere olistico e incontri con la cultura locale.