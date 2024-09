The Ritz-Carlton Yacht Collection battezza Ilma, yacht super lusso

The Ritz-Carlton Yacht Collection ha presentato Ilma, il suo secondo superyacht di lusso di nuova costruzione. Lo yacht è appena partito per il suo viaggio inaugurale, una crociera di 7 notti da Monte Carlo a Roma.

“È con immenso piacere che diamo il benvenuto a Ilma all’interno della nostra flotta in continua crescita – ha detto Jim Murren, executive chairman e ceo The Ritz-Carlton Yacht Collection -. Sin dal debutto di Evrima, siamo stati impegnati nella ricerca dell’eccellenza in mare. Con l’aggiunta di Ilma continuiamo a perseguire la nostra missione di offrire un servizio impeccabile ai nostri ospiti”.

Ilma ha una lunghezza di 240 metri e dispone di 224 suite, tutte dotate di terrazze private con accesso diretto al mare. Fermandosi in porti di scalo esclusivi, Ilma accompagna gli ospiti in itinerari alla scoperta di mete prestigiose. La stagione inaugurale di Ilma nel Mediterraneo prevede scali a Santorini, Porto Cervo e Valletta, prima di partire per i Caraibi, raggiungendo Virgin Gorda, Gustavia e Saint John. Ilma navigherà inoltre nel Mare del Nord e nel Mar Baltico del Nord Europa - una novità assoluta per The Ritz-Carlton Yacht Collection - durante la stagione estiva 2025, offrendo itinerari coinvolgenti in destinazioni come Amsterdam, Stoccolma e Reykjavík.

“Il lancio di Ilma incarna la forte dedizione con cui The Ritz-Carlton stabilisce nuovi standard nel settore dei viaggi di lusso, orientando la propria missione verso esperienze di viaggio trasformative - aggiunge Jenni Benzaquen, senior vice president The Ritz-Carlton, St. Regis e Bvlgari Hotels and Resorts -. Ilma porta in mare gli alloggi di lusso nonché il servizio personalizzato per cui è noto The Ritz-Carlton, ridefinendo ulteriormente gli standard dell’industria del lusso”.

Lo yacht, progettato ad hoc, può accogliere fino a 448 ospiti e si caratterizza per un rapporto spazio/ospiti e ospiti/personale tra i più elevati in mare. Una caratteristica distintiva di Ilma è la sua transizione fluida tra spazi interni ed esterni, con la quale invita gli ospiti a connettersi direttamente con il mare e le destinazioni navigate. Ilma, che in maltese significa “acqua”, trae ispirazione di design dalla mitologia maltese, dalla costa, dalla storia e dalla fauna locale.

Ilma ospita cinque punti ristoro, un nuovissimo servizio di ristorazione in suite, sette bar e una cantina di vini d’autore. I punti salienti includono due ristoranti concepiti dagli chef stellati Fabio Trabocchi e Michael Mina.

Tra le altre esperienze a bordo, The Ritz-Carlton Spa, un’oasi di benessere con trattamenti rivitalizzanti. La spa recentemente ampliata vanta 11 sale, di cui cinque attrezzate per i trattamenti all’aperto e tre spazi fitness distinti: Movement Studio, Cycle Studio e Fitness Studio con pesi e attrezzi per allenamento cardio.