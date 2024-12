The Social Hub: due nuove strutture a Firenze e Roma nel 2025

Due nuovi sedi in Italia e lo sbarco in Portogallo per The Social Hub, il brand di ospitalità ibrida che ha già all’attivo un portfolio di proprietà di 21 strutture che integrano soggiorni brevi e lunghi dedicati a viaggiatori, nomadi digitali e studenti a spazi di coworking ed eventi in 19 città europee.

Apre dal 1° febbraio 2025 con prenotazioni effettuabili da questo dicembre 2024 The Social Hub Firenze Belfiore, seconda struttura del marchio in città. Il fiore all’occhiello è la terrazza con giardino pensile di 7.000 mq, per gran parte accessibile al pubblico attraverso una scala esterna nel cuore del quartiere San Jacopino.

Su Roma, invece, il brand sbarca nel quartiere San Lorenzo, con l’apertura prevista nei primi mesi della primavera del nuovo anno. The Social Hub Roma si sviluppa su una superficie di 24.000 mq, un parco pubblico di 10.000 mq - che sarà l’epicentro dell’hub e 392 stanze.

A Porto The Social Hub aprirà in primavera, con una metratura di 11.000 mq e 310 camere, e sarà situato a Bonjardim, nel cuore del centro della città portoghese a pochi passi dall'Avenida dos Aliados e dal mercato di Bolhão.

“Il nostro nuovo hub di Roma, il secondo di Firenze e il debutto in Portogallo rappresentano dei punti fondamentali per lo sviluppo del brand – dice Marion Koopman, chief operations & commercial officer di The Social Hub -. Saranno un'enorme risorsa per le loro comunità, e porteranno un modello unico di ospitalità ibrida in nuove strutture pubbliche riqualificate. Il nostro obiettivo è mettere in contatto i nostri diversi pubblici, tra cui viaggiatori, studenti, uomini d'affari e locals, in tutte e tre le città. Non vediamo l'ora di aprire le nostre porte”.