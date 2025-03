The Social Hub esporta la sua idea di ospitalità ibrida a Porto

The Social Hub prosegue nel suo programma di sviluppo aprendo il suo primo hub a Porto, la prima struttura ricettiva ibrida del Portogallo.

“Questo hub, ricco di spazi innovativi, ha un significato molto speciale per noi, poiché rappresenta il nostro arrivo nel dinamico mercato portoghese - sottolinea Marion Koopman, Chief Operations & Commercial Officer di The Social Hub -. Porto è il luogo perfetto per intraprendere questo viaggio, dopo aver lavorato a stretto contatto con i principali esponenti dell’amministrazione cittadina negli ultimi quattro anni. Fin dall’inizio hanno sottolineato l’importanza dello sviluppo sostenibile e hanno riconosciuto il valore che il nostro modello unico, incentrato sulla comunità, può portare alla comunità stessa”.

Con un investimento di 60 milioni di euro e la creazione di oltre 30 posti di lavoro, The Social Hub Porto si sviluppa su 11.200 metri quadri con spazi progettati per mettere in contatto viaggiatori, nomadi digitali, giovani professionisti e residenti. La struttura è situata a Bonjardim, nel cuore della vivace scena culturale della città, e rappresenta la ventesima proprietà aperta del gruppo, ora presente in 18 città europee.

Camere e servizi

The Social Hub Porto dispone di 310 camere, di cui 271 stanze d’albergo e 39 appartamenti con fino a due camere da letto pensate per viaggiatori, ospiti per soggiorni prolungati e studenti. I servizi includono una palestra, oltre 580 mq di spazi di coworking per quasi 100 professionisti e 450 mq di spazi per riunioni ed eventi, tra cui un auditorium in grado di ospitare oltre 250 persone. L’offerta food & beverage comprende un ristorante che reinterpreta la cucina portoghese con piatti in stile petiscos (piccole porzioni), portate da condividere e una selezione curata di vini biologici; un cocktail bar sul rooftop e un café.