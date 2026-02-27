The Social Hub: il nodo della sicurezza e le misure per le donne

Quasi il 90% delle donne italiane si preoccupa per la propria sicurezza personale quando viaggia e le nostre connazionali sono tra quelle che si sentono meno al sicuro a spostarsi da sole. Questo uno dei dati più significativi che emerge da ‘Room For Her’, la ricerca fatta da The Social Hub in collaborazione con Opinion Matters, che ha coinvolto oltre 2.000 donne in otto Paesi europei. Uno studio che nasce per comprendere la reale percezione della sicurezza e per sensibilizzare il settore dell’ospitalità sull’urgenza di rendere questo tema una priorità.

Dai dati risulta appunto che quasi il 90% si preoccupa per la propria sicurezza personale, con picchi del 95% tra le 35 e 44enni, mentre solo il 2,4% delle donne tra i 25 e i 34 anni si sente sicura. Quando viaggiano per lavoro, solo 1 donna su 10 si sente “molto sicura”, dato che scende al 6% tra la Generazione Z. Indipendentemente dallo scopo del soggiorno lontano da casa, e se si tratta di tarda serata, la percentuale delle donne che si sentono insicure supera addirittura l’80%, con il 40% che dichiara di “non sentirsi affatto sicura”.

Le misure da adottare

Tra le misure urgenti da attuare la presenza visibile di personale indicata dal 40% delle intervistate, le dotazioni di sicurezza in camera (39%) e servizi disponibili in loco per ridurre la necessità di uscire da sole (34%).

La maggioranza delle donne (52%) ha poi detto che la presenza di una reception attiva 24 ore su 24 le farebbe sentire più sicure al momento di prenotare viaggi in solitaria.

A livello europeo un quarto delle intervistate in Francia, Italia e Germania ha dichiarato di sentirsi ‘poco sicura’ durante i viaggi di lavoro, e metà delle donne europee (58%) ha affermato di sentirsi a disagio a camminare da sola di notte.

“I risultati sono sconcertanti - commenta Amber Westerborg, Director of Sustainability & Impact, The Social Hub - e mettono in luce un problema reale in tutto il settore. Siamo impegnati ad affrontare queste problematiche e a creare spazi in cui le donne possano sentirsi davvero al sicuro e parte di una comunità, senza dover ridimensionare se stesse, compromettere la propria libertà o dubitare del loro diritto di essere presenti”.

The Social Hub, che gestisce 21 hotel in Europa in città come Amsterdam, Barcellona, Bologna, Firenze e Roma, offre diverse misure pensate per garantire alle donne maggiore tranquillità e supporto nelle sue strutture, tra cui reception attiva 24/7, personale di sicurezza presente nelle ore serali e staff preparato a rispondere alle preoccupazioni legate alla sicurezza.