Tivoli Hotels & Resorts, prima apertura italiana a Portopiccolo

​Tivoli Hotels & Resorts ha aperto il suo primo hotel in Italia. La location è quella del golfo di Trieste e in particolare, Portopiccolo. La struttura prende proprio il nome dalla località, il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa offre 58 camere e suite in aggiunta a 30 appartamenti, consente l’accesso al beach club privato Purobeach Portopiccolo, al Green Beach e a sei piscine di cui una con uso adults only.

Come riporta travelpulse.com, il resort vanta un’ampia varietà di soluzioni dining da quelle di ispirazione internazionale a quelle di cucina mediterranea. Infine, la posizione si rivela strategica, essendo raggiungibile con soli 20 minuti d’auto dall’aeroporto triestino e in un’ora dagli scali di Venezia, Treviso e Lubiana.