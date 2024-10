Tomasoni, Space Hotels: “Lavoriamo a nuove partnership”

“Il 2024 sta performando molto bene, si viaggia a doppia cifra con un incremento del fatturato del 22,5% tra gennaio e agosto rispetto allo stesso periodo del 2023”. È soddisfatto Beniamino Tomasoni neopresidente del gruppo Space Hotels, presente a TTG Travel Experience insieme al vice presidente Luigi Neri e alla direttrice commerciale Daniela Passeri.

“Le aspettative - aggiunge - sono molto positive e ci chiediamo fino a quanto potrà durare questo trend sia per il mercato business che per quello leisure, che ormai si intersecano. Space Hotels nacque nel 1974 e questo è il nostro cinquantesimo quest’anno. Abbiamo 45 alberghi nelle principali destinazioni italiane ed essendo una cooperativa e non un brand, ogni socio è proprietario della Space Hotel”.

Il gruppo sta lavorando anche a nuove partnership e i mercati principali delle strutture sono Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, “ma stiamo rivedendo anche un ritorno dell’Australia”. Tra le destinazioni più richieste spiccano Roma, Milano e Torino. Oltre che a TTG, dal 5 al 7 novembre Space Hotels sarà anche al World Travel Market di Londra, nell’Area Enit.