Torino, ora i biglietti per il trasporto pubblico si acquistano negli hotel Federalberghi

Visitare la città della Mole diventa più comodo per chi alloggia negli hotel affiliati a Federalberghi Torino. L’associazione ha sottoscritto un accordo con GTT (Gruppo Torinese Trasporti), società che gestisce i servizi di trasporto pubblico nel capoluogo piemontese, che consentirà alle strutture ricettive di vendere direttamente ai turisti i biglietti di uso comune (Daily, 48h, 72h).

Il personale addetto alla reception fornirà inoltre informazioni sull’app GTT TO Move, sui mezzi di trasporto e sui servizi turistici.

L’accordo prevede anche un’interfaccia server-to-server che permetterà l’acquisto dei titoli di viaggio direttamente dal sito web di ogni struttura ricettiva o di Federalberghi Torino.

“Le infrastrutture di una destinazione sono fondamentali per la raggiungibilità, la fruizione e certamente anche per l’attrattività turistica – commenta Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – accogliere il turista significa anche aiutarlo nel reperire informazioni utili come quelle per gli spostamenti all’interno della città, verso gli aeroporti o altre destinazioni, consentendogli di ottimizzare i suoi tempi. L’accordo siglato con GTT, che ringraziamo per la collaborazione, va in questa direzione e, soprattutto, rende la nostra destinazione sempre più adeguata da un punto di vista turistico”.

Non solo i turisti, ma anche i dipendenti degli alberghi beneficeranno di questo accordo. Grazie all’ampliamento dell’offerta di welfare aziendale, potranno infatti acquistare gli abbonamenti del TPL per gli spostamenti casa-lavoro, contribuendo così a ridurre l’inquinamento e la congestione del traffico.