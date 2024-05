Torna Beachcomber Trail, tre percorsi per scoprire Mauritius

Ritorna il ‘Beachcomber Trail’ – l’iniziativa di running che si sviluppa lungo tre percorsi da 10, 25 e 65 chilometri pensati per vivere un’esperienza alla scoperta dell’isola di Mauritius da amatore, magari anche con tutta la famiglia, o con l’obiettivo di distinguersi tra runner provenienti da tutto il mondo.

Più di mille partecipanti correranno lungo i sentieri più remoti nel selvaggio sud, tra montagne e foreste, scogliere e piantagioni di the, con arrivo per tutti sulla spiaggia dello Shandrani Beachcomber Resort & Spa.

L’edizione 2024 prenderà il via il 28 luglio a Case Noyale con la 65 chilometri – Trail du Sud Sauvage -, iscritta all’International Trail Running Association e riservata a 100 partecipanti. Una sfida tecnica con 2.200 metri di dislivello. Il percorso arriva fino al punto più alto dell’isola, Piton de la Petite Rivière Noire, prima di scendere verso il parco nazionale di Black River Gorges.

A seguire, i 200 runner del Trail du Nautile partono con la 25 chilometri dalla Union factory per un’esperienza adatta a tutti i livelli di allenamento.

La terza gara, il Trail du Souffleur di 10 chilometri, è ideale per coloro che desiderano unire ad un viaggio a Mauritius un’esperienza per scoprire aspetti unici della destinazione.

“Beachcomber Trail, con la sua prima edizione nel 2014, negli anni è diventato un evento molto atteso dagli appassionati di trail running, professionisti e non, che arrivano da tutto il mondo per scoprire correndo la nostra isola. Quest’anno abbiamo deciso di applicare la regola delle iscrizioni a numero chiuso per poter fornire un’esperienza ancora più esclusiva, in linea con lo stile che contraddistingue da sempre i nostri hotel” commenta Karine Curé, chief brand & communication officer di Beachcomber Resorts & Hotels.