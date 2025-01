Tradizione e modernità, il progetto di Six Senses a Tel Aviv

Six Senses ha già avviato quello che diventerà uno dei più importanti progetti di restauro di edifici storici di Tel Aviv. Si tratta di cinque immobili che risalgono al 1909 e saranno uniti in un unico comprensorio che si allungherà su un intero isolato tra le prestigiose Rothschild, Herzel e Lilienblum Street cittadine, nel quartiere di lusso della Città Bianca, noto per il suo stile architettonico unico, dal momento che ospita il numero più alto di edifici Bauhaus di qualsiasi città al mondo.

Six Senses Tel Aviv, come spiega TopHotelNews, sarà dunque il risultato di un mix di cinque edifici e una nuova torre di 42 piani e dovrebbe aprire alla fine di quest’anno. Disporrà di 140 camere e suite e 55 residenze di lusso. I lavori di restauro pianificati saranno supervisionati da Preservation Architects Amnon Bar-Or Architects e Preservation Structural Engineer Yaron Gal. Il progetto sarà curato da Rani Ziss, con gli interni di Orly Shrem.

Six Senses Tel Aviv è il secondo indirizzo del marchio in Israele, dopo l’apertura di Six Senses Shaharut, un resort nel deserto inaugurato nel 2021.