Trenitalia e BWH Hotels uniscono i programmi fedeltà

Trenitalia e BWH Hotels Italia & Malta fanno squadra. La società del gruppo Fs e il gruppo alberghiero annunciano una partnership a vantaggio dei soci CartaFreccia e dei clienti Loyalty BWH.

La collaborazione, spiega il direttore marketing di Trenitalia, Mario Alovisi, “rappresenta un passaggio importante nel percorso di ampliamento della nostra visione di viaggio, che intende offrire ai soci CartaFreccia un’esperienza sempre più integrata, anche nell’ambito dell’accomodation alberghiera. Scegliendo BWH Hotels per i propri soggiorni e quindi gli hotel a brand WorldHotels, Best Western e Sure Hotel, i soci CartaFRECCIA potranno non solo accumulare e convertire i punti del programma, ma anche sperimentare servizi di qualità e benefici esclusivi”.

Tutti i clienti iscritti al programma fedeltà di Trenitalia possono infatti accumulare punti premio per ogni soggiorno presso uno dei 170 hotel BWH in Italia e a Malta. Inoltre, per i possessori degli esclusivi Status CartaFreccia, l’iniziativa prevede punti premio extra ogni tre soggiorni effettuati in Italia e a Malta.

In questo modo, aggiunge Rosa Giglio, head of marketing & communication di BWH Hotels Italia e Malta, “creiamo un circolo virtuoso per i clienti, che possono accumulare punti viaggiando e soggiornando, con un incentivo a scegliere nuovamente i nostri servizi. Inoltre la partnership rappresenta un’opportunità straordinaria poiché offre ai nostri hotel una visibilità ancora più ampia, grazie ai Voucher Soggiorno BWH presenti nel catalogo CartaFRECCIA Collection, che potranno essere richiesti dai Soci CartaFreccia utilizzando i punti premio accumulati”.

Per ottenere i punti è necessario essere iscritti al programma fedeltà Best Western Rewards® o WorldHotels™ Rewards, soggiornare in hotel entro il 31 dicembre 2025 e compilare il form dedicatosul sito di BWH al termine di ogni soggiorno.

Inoltre, i clienti iscritti a CartaFreccia possono convertire i loro punti in soggiorni e vantaggi presso gli hotel del Gruppo BWH grazie ai voucher soggiorno e alle Gift Card BWH.