Trentino: l’Hotel Trento di Pozza di Fassa diventa Affiliated by Meliá

Il Gruppo Stay ha firmato un accordo con Melià Hotels International per l’affiliazione dello storico Hotel Trento di Pozza di Fassa, nel cuore delle Dolomiti trentine. Una struttura che sarà oggetto di un imponente progetto di riqualificazione, il cui investimento ammonta a oltre 1,5 milioni di euro. L’esito finale sarà l’upgrade dell’hotel, che passerà da 3 a 4 stelle riaprendo per la stagione invernale 2026/27 come Affiliated by Meliá’.

“Questa - spiega Andrea Franceschi, fondatore e titolare di Gruppo Stay - è la seconda operazione che sviluppiamo in concerto con Meliá, dopo il progetto relativo all’Hotel Auronzo in Cadore, che verrà finalizzato nel prossimo mese di maggio. L’Hotel Trento è già molto conosciuto e apprezzato e confidiamo che quest’ulteriore passo avanti possa contribuire in modo concreto alla crescita umana e professionale del nostro gruppo”.

Il complesso, situato in prossimità del centro di San Giovanni di Fassa, si compone di due edifici - l’Hotel Trento e la dependance “Le Colonnine” - per un totale di 61 camere, oltre a ristorante, bar, piscina interna riscaldata, centro wellness, palestra, giardino e garage.

“Le Dolomiti rappresentano una delle destinazioni più spettacolari d’Europa e incarnano perfettamente i luoghi in cui vogliamo continuare a espanderci, dove natura e ospitalità di alto livello si uniscono per creare esperienze indimenticabili” dichiara Gabriel Escarrer, presidente e ceo di Meliá Hotels International.

Il processo di selezione e associazione del marchio è stato seguito in collaborazione con CBRE, advisor internazionale nel settore real estate.