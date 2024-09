Un biglietto di ingresso per la Fontana di Trevi, Federalberghi Roma dice no

Non piace agli alberatori romani l’ipotesi di un ticket per accedere alla Fontana di Trevi. Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, la proposta avanzata dalla Giunta capitolina è una “vera assurdità”.

Rimarcando la sua contrarietà sulle colonne de Il Messaggero, Roscioli sottolinea, però, la necessità di controllare meglio i flussi in altro modo: “Penso che una regolamentazione dei flussi turistici sia necessaria in quanto lo spazio è poco e i visitatori tanti, ma ‘no’ a un eventuale ticket. Abbiamo già la tassa di soggiorno più alta in tutta Europa, se andiamo avanti di questo passo i turisti finiranno per pagare anche l’aria che spirano”.

L’ipotesi di un biglietto di ingresso, continua “non ha senso, allora andrebbe previsto anche per altri luoghi turistici. Non stiamo parlando di un museo, ma di un monumento all’aperto che si trova in una piazza, e le piazze di Roma devono restare aperte e visitabili da tutti”.