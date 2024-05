Un boutique resort in Puglia per la collezione UNICO di Life Hotels

Nuovo ingresso in Puglia per la collezione UNICO di Life Hotels & Resorts. Si tratta dell’UNICO | Albatres Palace Salento by Life Resorts, struttura situata nell’Alto Salento, a San Vito dei Normanni.

Il nuovo ingresso in portfolio rappresenta per Life Hotels & Resorts un punto di partenza per un ampio progetto di sviluppo dedicato alla valorizzazione di questo angolo di territorio.

“Il resort sorge nel caratteristico contesto di San Vito dei Normanni, borgo ancora autentico e ricco di fascino, a poca distanza dalla vivace Ostuni e dalla splendida Oasi Naturalistica Marina di Torre Guaceto; punto di partenza ideale per raggiungere i borghi Superstar della Puglia più affascinante - spiega il ceo & founder di Life Resorts, Enzo Carella -. Un moderno resort, concepito per offrire servizi di eccellenza e per regalare esperienze autentiche agli ospiti. L’Albatres Palace Salento sarà il nostro osservatorio privilegiato nel territorio, per catalizzare la crescita della nostra Collezione in Puglia, che a breve si arricchirà di nuove opportunità”.

Il resort

L’indirizzo si pone come soluzione ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax, della natura e della scoperta. Condotto con la formula del full management, sarà commercializzato in esclusiva attraverso la selezionata rete di partner internazionali di Life Resorts.

Al suo interno 25 camere e suites, costruite in elegante stile moderno, nel massimo rispetto delle caratteristiche architettoniche del territorio, in una corte riservata con piscina e terrazze.

Dispone, inoltre, di una sala eventi panoramica, un ristorante, 2 bar, piscina, centro benessere e giardino mediterraneo.

“L’UNICO Albatres Palace Salento è parte di un moderno progetto di ‘sviluppo sociale’, ideato per valorizzare un intero territorio e le sue eccellenze - continua Carella -. La Puglia dispone di un’offerta variegata, in grado di stimolare la crescita di nuovi modelli di ospitalità, in grado di sostenere la crescita economica di territori ancora tutti da scoprire. Abbiamo creduto in questa nuova iniziativa, sostenuti da tutto il contesto sociale, con lo spirito di offrire un nuovo catalizzatore di crescita sostenibile. Un boutique resort - precisa - in grado di competere nei mercati internazionali che ci consentirà di rafforzare il nostro posizionamento nel mercato, elaborando un concetto di vacanza rivolto ad un Target che ama il relax e la scoperta dei luoghi più autentici”.

Nei piani di Life Resorts anche un lavoro di posizionamento qualitativo della struttura in ambito food & beverage, in collaborazione con i migliori produttori del territorio.