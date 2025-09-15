Un brand per le nuove generazioni, Moxy Hotels debutta a Verona

Il brand Moxy Hotels fa il suo esordio a Verona grazie ad ACHM Hotels by Marriott. Progettato e realizzato da Vastint Italy, il Moxy Verona è l’unico Marriott in città e il secondo Moxy gestito da ACHM Hotels by Marriott, dopo l’apertura del Moxy Pompeii lo scorso marzo.

“Con Moxy Verona - commenta Antonio Catalán, presidente di ACHM Hotels by Marriott - rafforziamo la nostra visione di un’ospitalità diversa, vicina e piena di energia, pensata per le nuove generazioni di viaggiatori che cercano esperienze autentiche in destinazioni uniche”.