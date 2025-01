Un hotel Hard Rock in Arabia Saudita, il progetto di Palladium

Palladium Hotel Group ha firmato una partnership con Hard Rock International per portare i marchi Hard Rock Hotels e Reverb Hotels in Arabia Saudita nei prossimi anni. Le nuove strutture confluiranno nel piano Saudi Vision 2030, che mira a far crescere l’apporto del settore turistico nel Paese fino ad arrivare a contribuire al 10% del Pil entro la fine del decennio.

Quella tra Palladium e Hard Rock è, in realtà, una collaborazione già avviata, dal momento che il gruppo europeo gestisce hotel Hard Rock a Ibiza, Marbella e Tenerife.

“La nostra vision - sostiene a TopHotelNews Jesus Sobrino, ceo di Palladium Hotel Group - ruota attorno alla creazione di esperienze eccezionali per gli ospiti, promuovendo al contempo una crescita sostenibile e partnership locali significative”.

“Allineati alla Vision 2030 dell’Arabia Saudita - continua - vediamo grandi potenzialità nel portare la nostra competenza nella gestione dell’ospitalità in questo mercato così dinamico”.

La pipeline

Ci sono diversi altri progetti Hard Rock in cantiere in tutta Europa. Un Hard Rock da 275 camere è stato annunciato in Algarve, in Portogallo. Lo sviluppatore Mercan Properties sta pianificando l’hotel e 150 appartamenti, con l’apertura prevista nell’estate del 2026.

Nell’ottobre 2024 Hard Rock ha firmato un altro hotel a St George’s Bay, a Malta, con 394 camere. Un’altra struttura da 1.001 camere, l’Hard Rock Genting Highlands, è in corso di realizzazione in Malesia; sarà il terzo e più grande hotel Hard Rock del Paese e aprirà nel 2027.