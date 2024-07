Una Hotels: il Grand Hotel di Parma new entry per Una Esperienze

Arriva dall’Emilia Romagna la 54esima affiliazione di Una Hotels. La new entry è il Grand Hotel di Parma che entra a far parte della collezione up level con il nome di Grand Hotel di Parma | Una Esperienze.

Si tratta di un 5 stelle ospitato nello storico Palazzo Vighi ed è dotato di 59 stanze e suite, un parco da oltre 10mila metri quadrati, spazi per eventi e meeting e una proposta di ristorazione di elevata qualità.

“Questa nuova affiliazione non solo allarga la nostra presenza a una città chiave in una regione per noi strategica come l’Emilia-Romagna, ma arricchisce la nostra offerta di esperienze esclusive per i viaggiatori più esigenti – evidenzia l’amministratore delegato Giorgio Marchegiani -. L’elegante hotel nel cuore di Parma incarna perfettamente i valori di ospitalità ed eccellenza che contraddistinguono il nostro Gruppo e in particolare il brand Una Esperienze, caratterizzato da location uniche dove vivere l’autentico stile italiano”.