UNA Italian Hospitality: indicatori in crescita anche nel 2025

Se il 2024 ha segnato un bilancio positivo per UNA Italian Hospitality, che ha raggiunto ricavi alberghieri pari a 217,7 milioni di euro, anche il 2025 sembra essere sulla buona strada. “Tutti gli indicatori sono in crescita – sottolinea l’a.d. Giorgio Marchegiani –: il tasso di occupazione è salito al 76%, l’ADR ha toccato i 164 euro (+2,44%) e il RevPAR si è attestato a circa 125 euro, in aumento di oltre il 4%”.

Anche il 2025, finora, mostra segnali incoraggianti: nei primi nove mesi il gruppo ha registrato oltre 21.000 room nights aggiuntive, pari a un +2,9% sullo stesso periodo del 2024. “Stiamo assistendo a una crescita importante da alcuni mercati come India (+22%), Far East (+21%) e Regno Unito (+20%). È la conferma della nostra capacità di attrarre una clientela internazionale sempre più diversificata”.

L’Italia rimane il primo mercato con una quota del 32%, stabile, mentre gli Stati Uniti – secondo mercato per importanza con l’11,6% – hanno registrato un +3,4%. L’estate si è chiusa con un bilancio positivo: nei mesi di luglio e agosto le room nights vendute sono aumentate del 4% rispetto al 2024. “È vero che la domanda domestica si sta spostando verso i periodi di spalla – conclude l’a.d. – ma il mix equilibrato di mercati ci ha permesso di mantenere performance solide e in crescita anche nei mesi di picco”.