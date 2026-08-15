Unico debutta in Giamaica: aperte le vendite per Montego Bay

Unico Hotel Collection apre le vendite per Unico 18°77° Montego Bay, primo resort del brand fuori dal Messico, atteso il 1° marzo sulla costa nord della Giamaica. L’adults only all inclusive conterà 451 camere, quasi tutte affacciate sull’oceano, con terrazze, vasche idromassaggio, amenities locali, aromaterapia, menu di cuscini e room service 24 ore su 24.

L’offerta comprenderà nove ristoranti e bar, inclusa una gelateria, e quattro piscine con bar a bordo vasca. Esencia Wellness proporrà una spa con 32 sale, affiancata da centro fitness e campi da pickleball. Per meeting ed eventi sono previsti una ballroom, salette e aree pre evento. Il servizio Local Host garantirà assistenza personalizzata prima e durante il soggiorno. La struttura sarà il terzo all inclusive di Unico, dopo Riviera Maya, aperto nel 2017, e Riviera Nayarit, inaugurato nel 2025. Il brand appartiene ad AIC Hotel Group.