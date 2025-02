Unipol valuta la cessione di UNA Hotels per un miliardo

Un’operazione che potrebbe arrivare a valere circa un miliardo di euro. Il gruppo assicurativo Unipol sta valutando l’ipotesi di dismettere il ramo ospitalità Unipol per sondare il mercato per una ipotesi di dismissione del ramo ospitalità vendendo la sua catena alberghiera UNA Hotels e ha scelto Goldman Sachs come consulente per sondare l’interesse del mercato per un’operazione che può attirare sia investitori domestici, sia soggetti internazionali interessati al nostro Paese.

La potenziale vendita, come spiega Il Sole 24 Ore, sarebbe condotta attraverso inviti selezionati e, tra gli offerenti invitati, si fanno i nomi di Blackstone, Starwood Capital e Sixth Street. Le prime manifestazioni d’interesse sono attese a giorni.