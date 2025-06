Hyatt Hotels Corporation ha annunciato il lancio di Uniscrpted by Hyatt, parte del portfolio Essentials Collection. Il nuovo marchio rientra nell’evoluzione dell’azienda volta a espandersi in più mercati attraverso la riqualificazione degli asset con “identità e caratteristiche locali”.

La collezione Essentials, come riporta Hosteltur, comprende marchi come Caption by Hyatt, Hyatt Place, Hyatt House, Hyatt Studios e UrCove by Hyatt.

L’azienda ha spiegato che il soft brand Unscripted by Hyatt “colma una nicchia chiave” ed “è progettato per stimolare la crescita attraverso il riutilizzo adattivo e le opportunità di conversione”.

Il marchio di lusso è rivolto a “viaggiatori autosufficienti che preferiscono un soggiorno semplice e senza stress”.

Secondo l’azienda, il marchio comprende hotel con un numero di camere compreso tra 100 e 200. Sale riunioni e bar sono opzionali, e le palestre possono essere situate in loco o sostituite dall’accesso gratuito a una palestra nelle vicinanze. L’obiettivo è che gli ospiti abbiano “l’essenziale: una camera pulita e confortevole e opzioni di ristorazione semplici e soddisfacenti, tra cui colazione continentale, pranzi al sacco e cene veloci”

Attualmente sono più di 40 gli hotel in tutto il mondo che stanno negoziando per unirsi al marchio, che promette ai proprietari di “mantenere la loro identità e il loro posizionamento unici” beneficiando al contempo della portata globale di Hyatt e del programma fedeltà World of Hyatt, che conta già più di 56 milioni di membri.

La catena ha aumentato il numero netto di camere del 10,5% rispetto al primo trimestre dell’anno scorso grazie alla crescita delle categorie Essentials, Lifestyle e Luxury.