Trentino-Alto Adige, Sardegna, Emilia Romagna, Sicilia e Lazio. Queste le regioni più gettonate su Airbnb dagli italiani che vogliono concedersi un’ultima fuga low budget in autunno. Una stagione che può rivelarsi un’occasione per scoprire mete nuove senza dover affrontare spese troppo onerose. Un tema caro ai connazionali: secondo una ricerca della piattaforma homesharing, infatti, per l’85% degli italiani il costo delle vacanze rappresenta un fattore importante nella scelta del soggiorno. Per oltre la metà degli intervistati (64%) questa variabile è ancor più influente nell’ultimo anno.

Per chi sceglie il lungo raggio, le attenzioni si concentrano su Giappone, Sri Lanka, Vietnam, Malesia, Panama, Tailandia, Nuova Zelanda, Uruguay, Marocco e Maldive.

Per chi ancora invece è alla ricerca di ispirazione, Airbnb individuato invece dieci destinazioni italiane, perfette per la bassa stagione. Si tratta di Porto San Giorgio, Marche; Montecorice, Campania; Scalea, Calabria; Calenzano, Toscana; Lavena Ponte Tresa, Lombardia; Leggiuno, Lombardia; Borghetto Santo Spirito, Liguria; Minturno, Lazio; San Benedetto del Tronto, Marche; e Martinsicuro, Abruzzo.