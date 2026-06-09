Vacanze pet-friendly: lo studio di HomeExchange sulle opportunità dello scambio casa

Molti viaggiatori che decidono di partire con il proprio animale domestico considerano lo scambio casa una soluzione più accessibile. A rivelarlo è uno studio di HomeExchange, la piattaforma per questo tipo di vacanze, che ha coinvolto 8.500 membri della community.

“Tra i membri che possiedono un animale domestico - e che in passato si sono rivolti a strutture private per occuparsene quando fuori casa - il 41% dichiara di risparmiare con lo scambio casa almeno 200€ a viaggio - si legge in una nota -, o portandolo con sé o affidandolo gratuitamente al membro della community che soggiornerà nella propria abitazione”.

Secondo lo studio, il 44% dei membri di HomeExchange che possiedono animali ha un cane. E sono anche la tipologia di clienti che tende a viaggiare maggiormente con il proprio animale. Diversa la scelta per chi ha un gatto (il 65%), che invece preferisce restare in ambiente conosciuto. Anche per loro non mancano le soluzioni: il 91% della community globale di HomeExchange è aperta a fare pet-sitting durante uno scambio o lo ha già fatto.