Velox Group cresce e lancia la divisione Five Stars

Velox Group vira sul lusso. L’azienda veronese specializzata nell’housekeeping e nell’outsourcing alberghiero lancia la divisione Five Stars, con l’obiettivo di sviluppare una rete di acquisizione e gestione di hotel di prestigio, tra cui strutture 5 stelle e 5L.

Procede, intanto, lo sviluppo del gruppo, che a Verona ha inaugurato il Wega Hotel, la seconda struttura dopo il Muraless Art Hotel, l’hotel-galleria di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, decorato con le opere di 50 tra i più celebri artisti nazionali e internazionali della street art e accolto nella famiglia di WorldHotels Crafted del Gruppo BWH Hotels.

Wega Hotel Verona è una struttura ipertecnologica, con un sistema di domotica integrata, che unisce il fascino della storicità veronese con il comfort contemporaneo. Situata in Via Valverde, in posizione strategica tra la stazione di Verona Porta Nuova (600 metri) e l’Arena di Verona, ha 12 camere suddivise tra Junior Suite e camere Superior.

Nel primo anno del suo piano industriale 2024-2030 Velox Group ha superato gli obiettivi prefissati, dimostrando come il traguardo dei 100 milioni di euro di fatturato entro il 2030 sia alla sua portata.