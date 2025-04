Venezia, l’Avani Rio Novo Venice acquistato dal Fondo primo RE

Venezia protagonista di un nuovo deal nel settore dell’ospitalità d’alta gamma. Il Fondo Immobiliare primo RE ha acquisito l’hotel Avani Rio Novo Venice con l’assistenza in qualità di advisor di Cbre, azienda specializzata nella consulenza in commercial real estate. Situato nel sestiere di Dorsoduro a Venezia, in Calle Larga Ragusei, l’asset è stato acquistato dal fondo detenuto dalla Cassa dei Dottori Commercialisti e gestito da Prelios SGR.

Il 4 stelle dispone di oltre 140 camere, sale conferenze modulabili e il ristorante 8 Millimetri Cicchetti & Wine.

“Il mercato alberghiero italiano si sta evolvendo verso una crescente polarizzazione, con una domanda concentrata su asset di qualità elevata in location prime, capaci di garantire ritorni stabili nel lungo periodo - afferma Silvia Gandellini, Head of Capital Markets Italy di Cbre Italy -. Gli investitori istituzionali continuano a guardare con interesse al settore hospitality, in particolare a operazioni core caratterizzate da solidi fondamentali e da una gestione operativa di livello internazionale. Venezia, in questo scenario, si conferma un mercato di riferimento grazie alla sua unicità e alla resilienza della domanda”. Avani Rio Novo Venice gode di una posizione strategica nel cuore della Serenissima, a soli 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia, dai terminal automobilistici e crocieristici e a 20-30 minuti di auto dall’Aeroporto Internazionale Marco Polo.